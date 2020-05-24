Своевременные меры: как России удалось избежать катастрофических последствий COVID-19

Похоже, плато заболевания коронавирусом, о приближении которого все время говорили российские чиновники разных уровней, достигнуто. Последние данные, со всей страны говорят о том, что ситуация с COVID-19 под контролем и вирус постепенно теряет силу. Об этом сказал и президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть», - сказал глава государства.

Говорить о сроках окончательной победы над смертельным вирусом сейчас еще слишком рано, но то, что Россия смогла избежать трагического европейского сценария, а главное, последствий - это уже факт.

«Позволю себе напомнить, что мониторинг эпидемической обстановки в России начался санитарными службами с конца 2019 года. Это дало нам возможность, как мы уже неоднократно отмечали, своевременно принять меры по закрытию границ и иметь выигрыш по времени почти два месяца, чтобы еще до объявления Всемирной организацией здравоохранения новой коронавирусной инфекции пандемией начать подготовку системы здравоохранения, не допустив ее перегрузки», - объяснила зампредседателя правительства РФ, председатель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ Татьяна Голикова.

Ситуация постепенно выходит на позитивную динамику и в Москве. Она первая в стране приняла удар пандемии. И этот удар столичное здравоохранение выдержало. Все это время, пока вирус продолжал набирать обороты, авральными темпами строились новые и перепрофилировались действующие больницы и помещения. Нужно было идти на шаг впереди и заранее, впрок увеличивать количество мест для больных, в разы увеличивать штат медперсонала. И, похоже, это гонку Москва выиграла. Объем тестирования на COVID-19 вырос до 50 тысяч анализов за сутки. И если до последнего времени была четкая зависимость: больше тестов - больше выявленных носителей, то последние пару недель тенденция поменялась. Выздоровевших уже стабильно больше чем новых случаев заболевания.

Вместе с уже привычными ПЦР-тестами, которые позволяют обнаружить вирус в организме человека, Москва начала тестирование и на иммунитет к COVID-19. Раз в несколько дней 70 тысяч москвичей, выбранные методом случайного отбора, приглашают сдать кровь в одной из 30 столичных поликлиник. Совершенно бесплатно. Таким образом власти города пытаются понять и отследить тенденции - сколько же на самом деле людей уже переболели коронавирусом и сколько имеют в своем организме соответствующие антитела. Ведь у многих коронавирусная инфекция проходила бессимптомно.

Много вопросов на этой неделе вызвала вброшенная в СМИ информация о том, что власти Москвы, якобы, собираются изолировать людей, у которых обнаружены антитела. Стоит ли объяснять, что это очередной фейк и провокация, коих за время пандемии накопилось уже великое множество.

«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», - прокомментировали вброс в Мосгорздраве.

Информация о наличии антител поможет и в случае, если осенью к нам придет вторая волна эпидемии. То, что такой вариант не исключается, на совещании по санитарно эпидемиологической обстановке говорил и Владимир Путин.

«Нужно готовиться и к тому, что, постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать и о том, о чем говорят специалисты – и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом. Может быть, еще и другая волна, которая, возможно, будет где-то осенью, конец октября-ноября», - объяснил российский лидер.

Впрочем, и первая волна еще не отхлынула, а в некоторых регионах короновирусный шторм вообще только начинается. Там, где люди не восприняли ситуацию всерьез и игнорировали требования о самоизоляции, сейчас фиксируется вспышка заболевания.

В Дагестане число выявленных случаев COVID-19 приближается к четырем тысячам. Регион выходит на пятое место по числу заразившихся. И одна из главных причин, по словам медиков, это попытки самолечения и позднее обращение к врачам. Многие вызывали скорые, когда болезнь уже переходила в тяжелую форму.

Сложнейшая ситуация с COVID-19 в Дагестане, потребовала прямого вмешательства федерального центра. Владимир Путин поручил МЧС провести массовую дезинфекцию, а Министерству обороны, построить многофункциональный медицинский центр.

После того, как Путин дал поручение МО РФ, заместитель министра обороны Тимур Иванов лично отправился в Дагестан, чтобы осмотреть площадки под строительство больницы на 200 коек. В считанные часы ив республику был переброшен и развернут в Буйнакске многопрофильный мобильный медицинский отряд из Южного военного округа, рассчитанный на 100 мест. В отряд входят 72 врача и 38 единиц спецтехники.

Точно такой же мобильный госпиталь сейчас перебрасывается в Дагестан из Западного военного округа. Это еще 100 коек. Для проведения дезинфекции в республику выдвинулись специалисты и техника РХБ защиты Волжского, Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России. Власти Дагестана надеются, что такой поддержкой переломить ситуацию в республике удастся в ближайшее время.

В Северной Осетии ситуация так же остается достаточно сложной, заболевших уже больше 2,5 тысяч. Спусковым крючком для ухудшения эпидемиологической обстановки там, стал митинг, организованный некими общественниками месяц назад. Распространяя слухи о том, что коронавируса - это миф, и некий заговор, провокаторы организовали митинг на центральной площади Владикавказа. Тогда, самоизоляцию нарушили более двух тысяч человек. И после такого плотного общения у многих из митингующих, позже выявили коронавирус. На неделе инфекцию нашли и у министра здравоохранения Северной Осетии. И уже из дома он продолжает уговаривать жителей республики соблюдать самоизоляцию.

В Адыгее вспышка COVID-19 случилась после того, как еще в начале мая в Красногвардейском районе республики на похороны местного жителя собрались почти 500 человек. Уже через две с половиной недели в районе выявили 150 зараженных. А сегодня таких уже 183. На неделе скончался 27-летний местный житель, участвовавший в том траурном мероприятии. После этого случая в Красногвардейском районе Адыгеи ограничено движение между поселками, проводится дезинфекция общественных мест, улиц и остановок.

В соседнем Краснодарском крае, где ситуация получше, власти тоже не спешат отменять ограничения. В регионе решено продлить карантин до 6 июня. Людям старше 65 по прежнему предписано оставаться дома. И хоть в данном субъекте страны постепенно смягчают ограничительные меры для отдельных отраслей экономики, столь важный туристический сегмент - пока остается закрытым.

На неделе удалось наконец решить и проблему с выплатами медицинским работникам. Государство выделило в помощь тем, кто сейчас рискует больше всего в борьбе с коронавирусной инфекцией - 52 миллиарда рублей. Но вот сразу правильно распорядиться средствами получилось далеко не у всех регионов.

«Все расчеты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. По моей информации, к концу прошлой рабочей недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда за последние два-три дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении. В ряде субъектов страны, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях, и уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам», - прокомментировал это Путин.

Процесс пришлось буквально перевести в ручной режим, на федеральном уровне, и тогда медработники начали получать обещанные президентом деньги.