СК опубликовал видео поисков пропавшей в Мурманской области девочки
Следователи и полицейские исследуют местность у реки, куда в субботу ребенок ушел вместе со своими друзьями.
© Видео: СУ СКР по Мурманской области © Фото: СУ СКР по Мурманской области
Следственное управление СК РФ по Мурманской области опубликовало видео поисков пятилетней девочки. На кадрах следователи и полицейские исследуют реку Тунтсайоки. Именно туда в субботу, 23 мая, ребенок ушел вместе со своими друзьями. Там работают водолазы, а волонтеры прочесывают местность у водоема.
По факту исчезновения девочки Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В поисках девочки принимают участие 440 человек, задействовано 12 единиц техники.