СК опубликовал видео поисков пропавшей в Мурманской области девочки

Следственное управление СК РФ по Мурманской области опубликовало видео поисков пятилетней девочки. На кадрах следователи и полицейские исследуют реку Тунтсайоки. Именно туда в субботу, 23 мая, ребенок ушел вместе со своими друзьями. Там работают водолазы, а волонтеры прочесывают местность у водоема.

По факту исчезновения девочки Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В поисках девочки принимают участие 440 человек, задействовано 12 единиц техники.