Издание с героической историей: «Комсомольская правда» отмечает 95 лет

Двадцать четвертого мая «Комсомольская правда» отмечает солидный юбилей. Именно в этот день, 95 лет назад, был опубликован самый первый номер газеты.

В понедельник, 25 мая, по случаю знаменательной даты «КП» выпустит номер с лучшими материалами за 95 лет. В их числе первое интервью Юрия Гагарина после приземления, интервью маршала Жукова, зарисовки «Комсомольской правды» на БАМе. Номер выйдет в формате А2, то есть газета будет такой, какой ее получал читатель в 1925 году, информирует в пресс-службе издания.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Комсомольской правды» с юбилеем. Глава государства подчеркнул, что газета вписала яркие и незабываемые страницы в историю отечественных СМИ.

«За минувшее время легендарная "Комсомолка" прошла большой творческий путь, вписала яркие, незабываемые страницы в историю отечественных СМИ. На страницах газеты печатались известные писатели и поэты, политики и общественные деятели, непревзойденные мэтры репортажа и публицистики. И, конечно, мы всегда будем помнить военных корреспондентов и сотрудников "Комсомольской правды", которые в годы Великой Отечественной войны честно выполняли свой профессиональный, гражданский долг, проявляли беспримерный героизм и мужество. Многие из них не вернулись домой», - приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Российский лидер отметил важность того, что современный коллектив издания бережет и развивает передающиеся из поколения в поколение традиции, а также стремится сохранять флагманские позиции газеты на российском медиарынке. По мнению президента России, именно благодаря этому читатели высоко ценят «фирменный» и всегда узнаваемый стиль «Комсомольской правды».

К поздравлениям «Комсомолки» присоединяется и коллектив «Звезды». Мы желаем нашим коллегам и впредь оставаться одним из самых популярных в России СМИ, развивать и приумножать свое высокое профессиональное мастерство. Пусть каждый день ваше издание покоряет сердца новых читателей, а их любовь к вам, в свою очередь, вдохновляет вас на новые творческие подвиги!