В преддверии выборов в США: какой эффект окажут скандальные записи разговоров Байдена и Порошенко

Еще несколько месяцев назад США сотрясал так называемый «Украинагейт». Демократы с отчаянной яростью обвиняли Дональда Трампа во вмешательстве в дела независимого государства за то, что в телефонном разговоре в 2019 году глава Белого дома намекнул Владимиру Зеленскому, что не прочь получить от него информацию о делах бывшего вице-президента Штатов Джозефа Байдена и его сына на Украине. После этого против президента США была развернута кампания по импичменту.

Теперь дело предстало с другой стороны. На этой неделе в Верховной раде обнародовали аудиозаписи разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. В них, как утверждается, теперь уже бывший вице-президент США просил тогдашнего президента Украины за миллиардную взятку уволить генерального прокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием дела нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Эхо украинского скандала перенеслось через океан и донеслось до США быстро. Уже на следующее утро публикация разговоров Байдена и Порошенко стала настоящей сенсацией.

Сам хозяин Белого дома пока хранит молчание. Вполне возможно, выжидает, готовится к реваншу и вспоминает, как всего год назад он оказался ровно в такой же ситуации. Тогда Трампа, как сейчас Байдена, тоже подвели телефонные переговоры с Киевом. Демократы посчитали, что глава Белого дома настойчиво просил недавно избранного президента Владимира Зеленского разобраться в украинских делах Байдена и его сына Хантера.

«Он будет подвергнут импичменту навсегда, что бы он не делал. Он под импичментом навечно», - возмущалась тогда главная противница Трампа Нэнси Пелоси.

И вот ситуация развернулась с точностью до наоборот. Теперь на руках у Трампа все козыри, чтобы приструнить своего главного оппонента и нанести ему удар его же средствами. Тем более сейчас, когда в Штатах в разгаре предвыборная кампания.

Вот они прямые доказательства вины демократов - вмешательство в дела суверенного государства. Байден фактически диктует Порошенко, кого стоит поставить на высокие посты в украинском правительстве, а кого - убрать.

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов», - говорится в обнародованной записи.

Сторонники Трампа тоже не сидят сложа руки - сенат в срочном порядке реанимирует дело против одной из дочерних компаний Burisma и требует предоставить документы о работе сына Джо Байдена в совете директоров.

«Демократам нечего предложить Америке, потому что их единственная цель - вернуть себе президентское кресло. Американцы это прекрасно понимают, поэтому на последних выборах республиканцы выиграли с огромным отрывом. Демократы говорят, что Хантер и Джо не виновны. Тогда пусть следствие продолжится, потому что у меня много вопросов», - заявляет член Палаты представителей США от штата Кентукки Джеймс Сомер.

О том, что через Украину отмывались миллиарды Джозефа Байдена, поговаривали давно. В том числе и поэтому Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, решил провести свое расследование и снять фильм обо всем, что творилось на Украине после 2014 года. В декабре 2019 года он лично летал в Киев и вернулся домой с новым компроматом на нынешнего лидера демократов. В фильме свидетели из Киева рассказывают, как им не давали визы по личному указанию посла США. У некоторых неожиданно возникли проблемы со здоровьем.

«Огромное число вмешательств украинского правительства в выборы 2016 года по просьбе Демократического национального комитета», - говорится в фильме.

Это сейчас о своих делах на Украине и связях с Порошенко Байден говорить не любит. А раньше с удовольствием рассказывал, как «рулил» Незалежной.

«Я сказал тогда, что у меня есть шесть часов и потом я улечу. Вы не получите миллиарда долларов, если этот сукин сын не будет уволен. И что вы думаете - его убрали», - рассказывал Байден на заседании Совета по международным отношениям.

Поклонники юмор бывшего вице-президента оценили и выложили этот рассказ в интернет. Теперь эта запись - лишнее доказательство того, как Байден проворачивал свои дела.

Почему тогда против Байдена не ведется никаких расследований? Этот Вопрос волнует многих. И вот на одной из встреч с избирателями он прозвучал.

«- Вы отправили своего сына на Украину работать в газовой компании при том, что у него вообще не было никакого опыта работы в этом сфере. Вы отправили его, чтобы иметь доступ к президенту Украины. То есть вы делаете то же, что и Трамп? - Ты проклятый лжец, мужик. Это неправда! - Об этом говорили по телевизору. - Никто никогда этого не говорил и никто этого не доказал!», - отрывок одной из встреч с избирателями.

Как изменится после всех этих публикаций расклад предвыборной гонки, станет понятно в ближайшее время. На сегодняшний день Байден, по опросам, обошел Трампа уже на 11%, но после такого компромата все может измениться.

«Судя по всему, Шокин готов сотрудничать с командой Трампа. Сейчас хорошее время, чтобы подбрасывать поленья в огонь, тем более, что Байден говорил одну глупость за другой», - считает политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

Еще важный момент - как после всего этого Штаты будут дальше выстраивать отношения с Украиной, если любой контакт с Киевом может обернуться скандалом и попыткой импичмента. Это раньше все переговоры первых лиц проходили под грифом секретности и хранились в тайне многие годы.

«Теперь от этих записывающих устройств - никуда. Мне кажется, 5-6 лет назад мировые лидеры даже не задумывались, что есть такая угроза. То, что сейчас происходит, то, что глав государств записывают и потом записи могут попасть не в те руки, еще пару лет назад это было себе трудно даже представить», - рассказывает политолог Стефен Эберт.

«Байденгейт» набирает обороты. Судя по всему, сейчас на президентских выборах США только началась реальная битва компроматов. И новый скандал на Украине может дать в руки Дональду Трампу ту самую козырную карту, которая будет способна удалить с карточного стола Джо Байдена.