В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

В Псковской области разыскивают пропавшую трехлетнюю девочку. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы в субботу, 23 мая.

По предварительным данным, девочка пропала вечером в субботу в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе. Она была одета в розовое платье, бордовые колготки и розовые сандалии.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. В СК сообщили, что в поисках принимают участие следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры.

Ранее стало известно, что в Мурманской области ушла гулять и не вернулась девочка 2015 года рождения. Ее поисками занимаются почти 500 человек.