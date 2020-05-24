Попова заявила об отсутствии в РФ случаев смерти пациентов с COVID-19 на дому

В России нет случаев смерти пациентов с коронавирусом на дому. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран», - сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Попова также отметила, что стране удалось избежать предсказываемых «страшных» сценариев развития пандемии.

«Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно. И сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», - добавила глава Роспотребнадзора.

По данным на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 113 299 пациентов, скончался 3541 человек.