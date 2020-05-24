Опубликованы первые снимки с места поиска девочки в Мурманской области

МЧС РФ опубликовало первые снимки, сделанные возле села Алакуртти Мурманской области, где экстренные службы занимаются поисками пропавшей пятилетней девочки. На кадрах видно, что поисковые мероприятия проходят, в том числе, с использованием моторных лодок.

По данным регионального управления МЧС, в субботу, 23 мая, девочка вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки и не вернулась. Сообщение о ее исчезновении поступило в ночь на воскресенье.

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В настоящий момент в поисках пропавшей девочки также принимают участие полицейские, военнослужащие и добровольцы - всего 440 человек. Кроме того, задействовано 12 единиц техники. Дно реки обследуется при помощи водолазов.

По факту пропажи ребенка прокуратура Мурманской области начала проверку.