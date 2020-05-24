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«С ним перестали общаться друзья и родные»: знакомый захватившего в Москве заложников мужчины рассказал о его возможном психическом заболевании

Роман Захаров
16:46 24.05.2020
Мужчина, взявший заложников в отделении столичного банка, ранее находился в местах лишения свободы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости

Мужчина, который взял заложников в отделении банка в Москве в субботу, 23 мая, ране был судим за угон автомобиля. Об этом «Звезде» рассказал его друг Денис Усманов.

«Мы знакомы с  ним с 2009 года. В 2011 году мы связались с проектом МММ. Он сильно раскрутился на МММ, за ним пошли все его родственники, друзья, я в том числе. А когда пирамида начала рушиться, все его близкие начали ему угрожать, отрывать от него по куску. Он увидел цену всей этой дружбы и родственных связей. Из-за этого у него пошатнулась психика и он начал употреблять успокоительные. А потом он угнал из автосалона дорогой автомобиль. Его поймали, он отбывал срок. С того момента у него начались проблемы с психикой», - рассказал мужчина.

Усманов добавил, что когда он увидел, как по телевизору рассказывали о вчерашнем происшествии в столице, сразу понял, что действия его товарища являются следствием этого психического расстройства. Он также сообщил, что мужчина до сих пор должен крупную сумму за разбитый автомобиль, который когда-то угнал.

Инцидент с захватом заложников произошел 23 мая в отделении банка на Земляном валу. Неизвестный вошел в здание и заявил, что оно заминировано. При себе у мужчины был муляж взрывного устройства.

В ходе штурма спецназ задержал возмутителя спокойствия. После выяснилось, что он должен 1,8 миллиона рублей и в его отношении заведены несколько исполнительных производств о взыскании задолженности в различных российских регионах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. С мужчиной продолжают работать следователи.

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