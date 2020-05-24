В МИД РФ назвали причину выхода США из Договора по открытому небу

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу не является следствием каких-то претензий к России или к конкретному документу. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон просто выходит из всех соглашений, которые связывают им руки.

«Хочу напомнить, что уже много лет назад в одностороннем порядке они покинули договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - не так давно они также из него вышли. Недавно заявили, что не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А ведь это все - части международной стабильности», - заявила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она подчеркнула, что Россия не нарушала выполнение договора и отвергает все обвинения США. Захарова заявила, что у Москвы гораздо больше претензий к Вашингтону. Все они, по словам представителя МИД, были опубликованы за много месяцев до произошедшего.

Кроме того, Захарова сообщила, что для урегулирования спорных вопросов существует специальная комиссия.

«Поэтому это не вопрос отношений с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают с себя все обязательства, которые считают для себя неудобными», - отметила она.

Также Захарова считает, что США позиционируют себя как страну, имеющую особые полномочия и способную играть не по правилам.

«Конкретно в данном случае хочу напомнить о концепции американской исключительности, которая была озвучена предыдущим президентом Обамой и так или иначе переходит из администрации в администрацию каждый раз. Сейчас эта концепция звучит так: "Сделать Америку снова великой"», - отметила представитель МИД.

О выходе из Договора по открытому небу президент США Дональд Трамп объявил в четверг, 21 мая. Он принял данное решение в одиночку, не посовещавшись с Конгрессом. В российском МИД в пятницу, 22 мая, заявили, что будут рассматривать новые договоренности с Вашингтоном только на взаимной основе - любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.