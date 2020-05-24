Российские вузы дополнительно получат более 30 тысяч бюджетных мест

Российские вузы в 2020 году дополнительно получат более 30 тысяч бюджетных мест. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

«Это будет, наверное, чуть больше 30 тысяч мест на всю страну. Правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены», - сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Афанасьев добавил, что большая часть мест будет распределена между региональными высшими учебными заведениями.

Увеличить число бюджетных мест в вузах в ходе январского послания Федеральному собранию поручил Владимир Путин. Президент РФ предложил делать это ежегодно. Он объяснил, что в ближайшие годы будет расти количество выпускников школ, поэтому важно сохранить справедливую доступность бесплатного очного высшего образования.

В четверг, 21 мая, глава государства предостерег вузы от завышения цен на платное обучение в условиях распространения коронавируса.