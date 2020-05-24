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СМИ сообщили о планах США создать аналог ВОЗ

Ян Брацкий
01:59 24.05.2020
Предполагается, что сотрудники создаваемой структуры будут проверять готовность к реагированию на вспышки опасных заболеваний и решать вопросы вакцинации.
СМИ сообщили о планах США создать аналог ВОЗ
© Фото: pixabay

Власти США рассматривают возможность создания аналога Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Предполагается, что подразделение будет сформировано при Госдепартаменте, а его главной задачей станет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом пишет издание Politico.

По словам его собеседников, возглавить американскую структуру может Дебора Биркс, координатор рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусной инфекцией. Газета считает, что создаваемая структура будет более эффективна в сравнении с международной организацией, финансирование которой президент США приостановил.

Координаторы Госдепартамента, согласно замыслу, будут контролировать готовность к реагированию на возможные вспышки опасных заболеваний, решать вопросы, связанные с разработкой и применением вакцин.

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