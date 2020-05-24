СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой в Пензе девочки

Следственный комитет России опубликовал видео с места обнаружения тела убитой 14-летней девочки в Пензе. В пятницу, 22 мая, она ушла на прогулку и не вернулась. Позже ее нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти.

На кадрах - сотрудник СК РФ проводит фотосъемку места. Можно заметить, что данный участок, заросший зелеными кустарниками, расположен в стороне от тропы.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.