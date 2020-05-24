Минздрав разъяснил порядок выплат заразившимся коронавирусом медикам

В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей российским медицинским работникам предоставляются выплаты. При инфицировании сотрудника работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию страхового случая. Оно должно длиться не более 4 дней. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

После расследования медицинская организация должна направить в Фонд социального страхования документ, на основании которого и будут производиться выплаты. Медработник, заболевший COVID-19, обязан получить деньги не позднее следующего дня после направления справки.

Ранее правительство России определило перечень заболеваний, при обострении которых на фоне заражения коронавирусом медицинским работникам положена выплата в размере более 68 тысяч рублей. Если же болезнь приведет к инвалидности или смерти, то страховка будет существенно выше.