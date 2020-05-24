Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме рассказали, зачем США занимаются информационными вбросами в России

Роман Захаров
15:41 24.05.2020
По мнению председателя ГД РФ Вячеслава Володина, Соединенные Штаты не заинтересованы в Сильной России и целью американцев является ослабление нашей страны.
В Госдуме рассказали, зачем США занимаются информационными вбросами в России
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с целью сохранения своего доминирующего положения в мире. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда говорим об американской демократии и американских достижениях, мы признаем, что эта страна многого достигла. Но эти достижения за счет других стран. Все в мире меняется, ничто не вечно, понимая это, США хотят сохранить свое преимущественное положение, как и прежде, за счет ослабления других государств. В 1991 году они многое сделали, чтобы распался СССР», - приводит пресс-служба ГД ФР слова Володина.

Председатель Госдумы при этом добавил, что распад Советского союза был бы невозможен, если бы его руководство не совершило множество ошибок и не потеряло доверие собственных граждан. Между тем Володин подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в РФ совершенно другая, поскольку «президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность».

«США понимают, что это сильная сторона России, в отличие от того периода, который мы называем "девяностыми", связанный с Ельциным, или "восьмидесятыми", которые связаны с Горбачевым. Поэтому атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков для того, чтобы подорвать доверие и ослабить их», - уверен председатель парламента.

По мнению Володина, США не заинтересованы в сильной России, а ключевой целью Вашингтона является попытка нашу страну «как можно слабее». Американцам для этого, уверен председатель Думы, нужны во главе РФ послушные политики, которые бы руководствовались интересами Штатов, а не интересами россиян.  

«Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия. Для того, чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России», - высказался Вячеслав Володин.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты пока остаются основным финансовым центром, но желая сохранить свою власть и доминирование во всех сферах, американская сторона идет на нарушение ранее взятых обязательств в международной торговле, перечеркивает договоренности в области глобальной безопасности, ставит в невыгодное положение своих европейских партнеров, думая лишь о собственной выгоде. В этой связи, по мнению председателя ГД РФ, попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США активизируются, но это говорит только об усилении позиции нашей страны.

Политик особо подчеркнул, что США и их сателлиты бьют в первую очередь по преимуществу, которое есть у России - президенту Владимиру Путину.

«Наш президент Владимир Путин вывел Россию на новый уровень, когда с ней считаются, ее уважают. Если брать за точку отсчета 90-е годы, то совершенно очевидно, что во всех сферах жизни произошел значительный рост. Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество -  это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать», - сказал он.

Председатель Госдумы добавил, что с некоторыми оппозиционными политиками США поддерживают постоянный контакт, а также с рядом СМИ и блогеров, которыми пользуются «для разрушения их же страны».   

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.05.2020, 15:41
В Госдуме рассказали, зачем США занимаются информационными вбросами в России
Дата23.05.2020, 05:00
Работа сделана: отряд Минобороны отправился в места дислокации после помощи под Красноярском
Дата24.05.2020, 11:11
Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter
Дата22.05.2020, 15:59
Сборка российского широкофюзеляжника Ил-96-400М на ВАСО: кадры из цеха
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:41 В стране и мире
В Госдуме рассказали, зачем США занимаются информационными вбросами в России
14:48 В стране и мире
В Челябинской области начали первый этап снятия карантинных ограничений
14:44 В стране и мире
В Крыму «бесцельно» приезжающих граждан будут помещать в обсерватор за свой счет
14:17 В стране и мире
Видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ
13:37 В стране и мире
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Впервые за 20 лет: в Адыгее и Краснодарском крае в конце мая выпал снег
Видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
Видео
Сдвинули авто руками и тушили с балкона: в Мурино весь двор объединился для спасения квартиры от пожара
Видео
Гордость Северного флота: как прошел спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.