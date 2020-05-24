В Госдуме рассказали, зачем США занимаются информационными вбросами в России

США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с целью сохранения своего доминирующего положения в мире. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда говорим об американской демократии и американских достижениях, мы признаем, что эта страна многого достигла. Но эти достижения за счет других стран. Все в мире меняется, ничто не вечно, понимая это, США хотят сохранить свое преимущественное положение, как и прежде, за счет ослабления других государств. В 1991 году они многое сделали, чтобы распался СССР», - приводит пресс-служба ГД ФР слова Володина.

Председатель Госдумы при этом добавил, что распад Советского союза был бы невозможен, если бы его руководство не совершило множество ошибок и не потеряло доверие собственных граждан. Между тем Володин подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в РФ совершенно другая, поскольку «президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность».

«США понимают, что это сильная сторона России, в отличие от того периода, который мы называем "девяностыми", связанный с Ельциным, или "восьмидесятыми", которые связаны с Горбачевым. Поэтому атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков для того, чтобы подорвать доверие и ослабить их», - уверен председатель парламента.

По мнению Володина, США не заинтересованы в сильной России, а ключевой целью Вашингтона является попытка нашу страну «как можно слабее». Американцам для этого, уверен председатель Думы, нужны во главе РФ послушные политики, которые бы руководствовались интересами Штатов, а не интересами россиян.

«Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия. Для того, чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России», - высказался Вячеслав Володин.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты пока остаются основным финансовым центром, но желая сохранить свою власть и доминирование во всех сферах, американская сторона идет на нарушение ранее взятых обязательств в международной торговле, перечеркивает договоренности в области глобальной безопасности, ставит в невыгодное положение своих европейских партнеров, думая лишь о собственной выгоде. В этой связи, по мнению председателя ГД РФ, попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США активизируются, но это говорит только об усилении позиции нашей страны.

Политик особо подчеркнул, что США и их сателлиты бьют в первую очередь по преимуществу, которое есть у России - президенту Владимиру Путину.

«Наш президент Владимир Путин вывел Россию на новый уровень, когда с ней считаются, ее уважают. Если брать за точку отсчета 90-е годы, то совершенно очевидно, что во всех сферах жизни произошел значительный рост. Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество - это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать», - сказал он.

Председатель Госдумы добавил, что с некоторыми оппозиционными политиками США поддерживают постоянный контакт, а также с рядом СМИ и блогеров, которыми пользуются «для разрушения их же страны».