Почти 500 человек ищут пропавшую в Мурманской области 5-летнюю девочку

В селе Алакуртти Мурманской области пропала пятилетняя девочка. Как рассказали в региональном управлении МЧС, в субботу, 23 мая, она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки и не вернулась. Сообщение о пропаже ребенка поступило в ночь на воскресенье.

«Вчера она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района, и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно. На место, помимо местных спасателей, незамедлительно выехала водолазная группа спасателей ПСП «Кировск» Мурманский АКАСЦ, в составе 4 человек, 2 ед. техники», -сказано в сообщении МЧС.

Сотрудники экстренных служб отметили, что в поисках пропавшей девочки также принимают участие полицейские, военнослужащие и добровольцы - всего 440 человек. Кроме того, задействовано 12 единиц техники.

По факту пропажи ребенка прокуратура Мурманской области начала проверку.