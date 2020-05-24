В Ингушетии произошло землетрясение

В нескольких населенных пунктах Ингушетии в субботу вечером, 23 мая, произошло землетрясение. Об этом сообщает региональный ГУ МЧС РФ.

Колебания почвы зафиксированы в сельском поселении Троицкое Сунженского района, а также городах Сунжа и Карабулак. Сообщение о землетрясении поступила в дежурную часть МЧС около 23.00 по местному времени.

«Произошли колебания магнитудой Mb-4,3, Ms-3,2, глубина 10км., класс 9,8., интенсивность колебаний составила 2,6-2,8 баллов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в Чеченской республике, между селами Серноводское и Ассиновское.

По информации ГУ МЧС РФ по республике Ингушетия, информации от населения о разрушениях или материальном ущербе, случившихся в результате колебаний почвы, не поступало.