В Челябинской области начали первый этап снятия карантинных ограничений

В Челябинской области начали первый этап снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом объявил губернатор региона Алексей Текслер. На своей странице в Instagram он рассказал, что эпидемиологическую ситуацию в области удалось стабилизировать

«Мы уже четыре дня находимся в "зеленой зоне". В регионе наблюдается плавное снижение числа заболевших. С уровня 90-100 мы опустились на более низкие показатели. Сегодня зарегистрировано 47 новых подтвержденных случаев», - сказал Текслер.

Губернатор объяснил, что жителям будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице при условии соблюдения социальной дистанции. Кроме того, возобновят работу магазины непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.

При этом Текслер напомнил, что в Челябинской области до конца мая продолжает действовать режим готовности, а все жители обязаны носить маски.

По последней информации, в данном регионе России общее число заболевших коронавирусом достигло 2246 человек, выздоровели 819.