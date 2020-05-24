В Крыму «бесцельно» приезжающих граждан будут помещать в обсерватор за свой счет

Люди, которые «бесцельно» приезжают в Крым, будут принудительно помещаться в обсерватор за свой счет. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

«Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет», - сказал Аксенов во время заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.

Руководитель полуострова отметил, что если граждане не готовы оплатить услуги обсерватора сразу, то по окончании пребывания в медцентре деньги с них должны быть взысканы в судебном порядке.

При этом он подчеркнул, что такие меры - это не желание «кому-то насолить», а часть процесса борьбы с коронавирусной инфекцией.

Всего в нашей стране сейчас официально подтверждено 344 481 случаев заражения коронавирусом, 113 299 человек медикам удалось вылечить, 3 541 пациентов скончались.