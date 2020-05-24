В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ

В Ростовской области участники поискового отряда «Миус-фронт» во время раскопок обнаружили запертый на ключ походный сейф времен Великой Отечественной войны. По мнению руководителя отряда Андрея Кудрякова, металлический ящик, вероятнее всего, принадлежал штабу 339-й стрелковой Таманско-Бранденбургской дивизии, защищавшей подступы к Ростову-на-Дону от фашистских захватчиков.

«Предположительно сейф был оставлен в октябре 1941 года, когда части дивизии пробивались из окружения», - приводит «Российская газета» слова Кудрякова.

Несмотря на то, что артефакт провел под землей много лет, он оказался в отличном состоянии. По мнению поисковиков, в сейфе могут находиться строевые и секретные документы, а возможно даже 792-я полевая касса Госбанка СССР.

Военные историки уже начали подготовку работам по вскрытию сейфа.