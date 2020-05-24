«Мистер О'Брайен обиделся»: губернатор Калининградской области отреагировал на заявление о «кинжале в сердце Европе»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Американский дипломат ранее назвал российский регион «кинжалом в сердце Европы».

О'Брайен заявил, что Россия разместила в этой области вооружения якобы вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с соседними странами.

По мнению Алиханова, позиция советника Дональда Трампа является поверхностной.

«Когда я читаю про "закрытую военную базу", то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», - сказал он в интервью РБК.

Алиханов подчеркнул, что мнение О'Брайена о туризме не соответствует действительности, так как турпоток в регионе до пандемии коронавируса ежегодно рос на 17-20%. Глава области также предположил, что «мистер О'Брайен обиделся» на то, что после введения электронных виз был большой наплыв немецких и польских туристов, но не американских.