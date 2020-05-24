В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет летнее тепло

Тепло начнет постепенно возвращаться в столичный регион уже в начале следующей недели. В понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 18 градусов, а по области - даже до плюс 20, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Такой же температурный фон прогнозируется и во вторник. Дело в том, что меняется циркуляция и ветер будет уже преимущественно южный. Существенных осадков не прогнозируется в первые два дня следующей недели, поскольку давление подрастет и будет выше нормы», - отметил метеоролог.

По его словам, в среду слегка похолодает: температура понизится до плюс 12-14 градусов, однако в ночные часы уже будет выше, чем на уходящей неделе, - плюс 5-10 градусов.

«Это последний день месяца, о котором можно говорить как о прохладном. С четверга температура будет около 20 градусов, а в субботу и воскресенье уже выше 20-градусной отметки... К концу недели летняя погода будет радовать москвичей», - добавил Вильфанд.

Минувшая неделя в Москве стала аномально холодной для мая. Температурный фон установился примерно на три градуса ниже нормы.