ЦПК: среди космонавтов заболевших коронавирусом нет
В учреждении выздоровело 13 из 19 заболевших сотрудников.
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В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина у 19 сотрудников тест на COVID-19 дал положительный результат. Космонавтов среди заболевших нет, сообщили в пресс-службе учреждения.
«По состоянию на 24 мая выздоровело 13 человек. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Всего в больнице было два человека, которые уже выписаны», - отметили в ЦПК.
Там также уточнили, что заболеваемость представлена «эпидемически не связанными случаями», завезенными работающими в Москве членами семей сотрудников. Космонавтов среди заболевших нет, их тренировки возобновляются постепенно, пояснили в ЦПК.