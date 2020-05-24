ЦПК: среди космонавтов заболевших коронавирусом нет

Там также уточнили, что заболеваемость представлена «эпидемически не связанными случаями», завезенными работающими в Москве членами семей сотрудников. Космонавтов среди заболевших нет, их тренировки возобновляются постепенно, пояснили в ЦПК.

«По состоянию на 24 мая выздоровело 13 человек. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Всего в больнице было два человека, которые уже выписаны», - отметили в ЦПК.

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