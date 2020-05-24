Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом

Полицейские задержали в аэропорту Симферополя пассажира, устроившего дебош на борту самолета, который должен был вылететь в Москву. Задержанным оказался 31-летний житель подмосковной Дубны, который во время посадки в самолет потребовал разместить его в бизнес-классе, несмотря на то, что его билеты были оформлены на другие места.

После того, как мужчина получил отказ, он начал предлагать доплату за наличный расчет, нецензурно выражаться и оскорблять бортпроводников. В итоги экипаж был вынужден вызвать полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов предложили нарушителю покинуть воздушное судно, но он не стал реагировать на замечания и принялся оскорблять полицейских. В результате мужчина был задержан.

По данным пресс-службы МВД РФ, материал о привлечении жителя Подмосковья к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ будет направлен в суд для рассмотрения и назначения наказания. Кроме того, следственными органами начата процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) и частью 1 пунктом «в» статьи 213 УК РФ (Хулиганство).