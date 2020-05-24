«Не собирались обсуждать»: Захарова прокомментировала претензии США по ДОН

Соединенные Штаты Америки не собирались обсуждать с Россией претензии, которые у них появлялись по Договору по открытом небу (ДОН). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

Захарова отметила, что США готовили общественное мнение к их действиям, «придумывая каждые полгода» новые объяснения, заявляя о многих претензиях к России.

«Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», - заявила Захарова.

В четверг, 21 мая, Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, поскольку РФ якобы нарушает свои обязательства в соглашении. В российском МИД заявили, что Россия не допускает никаких нарушений ДОН, а все вопросы, которые имеются у Вашингтона, можно решить в рамках консультативной комиссии.

Россия также заявила о намерении оставаться участником Договора по открытому небу до тех пор, пока он в силе, и рассчитывает на добросовестное выполнение соглашения со стороны других участников.