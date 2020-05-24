Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что первая неделя после снятия части ограничений «идет хорошо»: граждане соблюдают социальную дистанцию, на строительных площадках проверяют температуру и пункты приема пищи.

«Наша задача, чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, ателье, кафе, химчистки, парикмахерские – это следующий этап», - отметил Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

С 23 мая в Московской области отменили пропускной режим, жители могут перемещаться без ограничений при соблюдении санитарных правил. Кроме того, в регионе заработали стройки и некоторые предприятия торговли.