«Мы не жалуемся»: Пригожин ответил Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин в своем Instagram попросил музыканта Сергея Шнурова сначала разобраться в том, что он имел в виду, говоря о «чудовищном положении» артистов из-за пандемии COVID-19, а уже потом записывать «стишки».

Накануне Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды шоубизнеса сейчас практически бедствуют, так как лишились заработка. В ответ Шнуров в ироничной форме спросил, не начал ли продюсер есть кашу из ботвы и бересту. Также певец призвал помочь Пригожину «кто чем может на еду» и пообещал прислать ему сосиски.

Как после заявил продюсер, его слова были вырваны из контекста. Пригожин подчеркнул, что имел в виду людей творческих профессий в целом: артистов театра и кино, цирка, танцоров и музыкантов. По его мнению, многие из них посвятили себя творчеству и не имеют иных навыков для заработка.

«Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты (Сергей Шнуров - прим. ред.) закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», - высказался Пригожин.

Он также обратился к Шнурову с призывом проявить заботу о людях, не успевших пока добраться до вершин «музыкального Олимпа», а только начавших это делать.

Пригожин напомнил музыканту, что тот прекрасно знает, что стриминговые платформы не дают тех денег, на которые можно жить.

«Они не дают нужного контакта, который ждут артисты и зрители», - добавил он, уточнив, что на сегодняшний день страдают все.

В заключение продюсер призвал быть «внимательными к тому, что мы говорим и делаем».