Впервые за 20 лет: в Адыгее и Краснодарском крае в конце мая выпал снег
В горных районах Адыгеи и Краснодарского края за сутки похолодало на 20 градусов и выпало полметра снега. По словам специалистов, такое явление, особенно для предгорной зоны, в конце мая является аномальным.
В адыгейском поселке Гузерпиль за день до снегопада было больше плюс 20 градусов, затем температура упала практически до нуля, а сильный дождь перерос в мокрый снег.
«Подобное явление природы является по сути аномальным, особенно для предгорной зоны. Так по данным многолетних наблюдений, на высоте Гузерпиля (600 метров над уровнем моря) выпадение снега в марте-апреле может наблюдаться раз в три-четыре года. Но выпадение снега в мае, особенно в третьей декаде месяца, не наблюдалось, по крайней мере, в течение последних 20 лет», - рассказали в Кавказском биосферном заповеднике имени Шапошникова.
В высокогорьях при этом весенние снегопады - не редкость, они случаются раз в два года. Однако высота снежного покрова обычно не превышает в среднем 1-2 см, в этот же раз на метеостанции Джуга выпало 15 см осадков.
В заповеднике отметили, что майский снег быстро растает. Однако сейчас он стал настоящим бедствием: повредил деревья и оборвал провода, лишив электричества ближайшие населенные пункты.