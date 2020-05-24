Впервые за 20 лет: в Адыгее и Краснодарском крае в конце мая выпал снег

В горных районах Адыгеи и Краснодарского края за сутки похолодало на 20 градусов и выпало полметра снега. По словам специалистов, такое явление, особенно для предгорной зоны, в конце мая является аномальным.

В адыгейском поселке Гузерпиль за день до снегопада было больше плюс 20 градусов, затем температура упала практически до нуля, а сильный дождь перерос в мокрый снег.

© Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова

«Подобное явление природы является по сути аномальным, особенно для предгорной зоны. Так по данным многолетних наблюдений, на высоте Гузерпиля (600 метров над уровнем моря) выпадение снега в марте-апреле может наблюдаться раз в три-четыре года. Но выпадение снега в мае, особенно в третьей декаде месяца, не наблюдалось, по крайней мере, в течение последних 20 лет», - рассказали в Кавказском биосферном заповеднике имени Шапошникова.

© Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова

В высокогорьях при этом весенние снегопады - не редкость, они случаются раз в два года. Однако высота снежного покрова обычно не превышает в среднем 1-2 см, в этот же раз на метеостанции Джуга выпало 15 см осадков.

В заповеднике отметили, что майский снег быстро растает. Однако сейчас он стал настоящим бедствием: повредил деревья и оборвал провода, лишив электричества ближайшие населенные пункты.