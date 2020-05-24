Уничтожает вирус за неделю: в Минздраве рассказали о новом препарате от COVID-19

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 «Фавипиравира» (торговое наименование «Арепливир») завершатся ориентировочно через четыре-восемь недель. Об этом сообщил главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение исследований лекарства.

«Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том, и в другом направлении», - уточнил он.

По словам Пушкаря, в тестировании поучаствуют несколько сотен пациентов Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где производят препарат. Его будут выдавать пациентам средней степени тяжести.

В среднем лечение продлится около недели: как показали доклинические испытания на животных, «Фавипиравира» уничтожает вирус за пять-шесть дней, сказал врач в беседе с РИА Новости.