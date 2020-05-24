Заболевшая COVID-19 Алена Бабенко рассказала о своем самочувствии
Из-за заболевания актриса отказалась от участия в проекте «Танцы со звездами».
© Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1», РИА Новости
Госпитализированная с коронавирусом актриса Алена Бабенко идет на поправку. Об этом она сама сообщила в разговоре со «Звездой».
«Хорошо себя чувствую, спасибо большое за беспокойство, иду на поправку. Прекрасные условия лечения, хорошо кормят», - сказала она.
Ранее Бабенко рассказала, что из-за заболевания была вынуждена отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами» и уже не вернется на телепроект. В посте на своей странице в Instagram она также поблагодарила врачей и пожелала всем здоровья.