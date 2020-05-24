Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Глава государства отметил вклад российских последователей ислама в межнациональный мир и укрепление института семьи.

Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан и в этом году приходится на 23-24 мая.

Путин отметил, что российские мусульмане с почтением относятся историческим, культурным, религиозным традициям и приобщают к ним подрастающее поколение.

«Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций и всех верующих в высшей степени востребована.

Ранее Путин обратился к отмечающим Ураза-байрам с просьбой встретить праздник дома и отказаться от коллективных молитв. Заявление он сделал на совещании по ситуации с COVID-19 в Дагестане, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка.