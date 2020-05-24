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Сдвинули авто руками и тушили с балкона: в Мурино весь двор объединился для спасения квартиры от пожара

Анна Касаткина
11:00 24.05.2020
На место пожара выезжали 16 человек и четыре единицы техники.
© Видео: spb_today VK © Фото: spb_today VK

В Мурино Ленинградской области загорелась квартира в многоэтажке на улице Новая. Соседи пытались тушить пожар со своего балкона, а прохожим пришлось на руках перетаскивать загородившую проезд спасателям машину.

По данным Главного управления МЧС России по региону, в квартире загорелась обстановка на общей площади 23 квадратных метра. С огнем удалось справиться за 43 минуты, к тушению привлекалось 16 человек и четыре единицы техники. Информации о пострадавших нет.

В Сети появились видео с места происшествия, на которых видно, что оказать помощь в тушении пыталось большое количество людей. Так, житель соседней квартиры хотел усмирить огонь, поливая его водой со своего балкона. Другие же неравнодушные на руках оттащили автомобиль, который загородил проезд пожарной машине.

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