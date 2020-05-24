В Москве зафиксирован минимальный прирост заболевших COVID-19 с апреля
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в столице был зафиксирован 29 апреля.
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В Москве выявлено 2516 новых случаев заболевания коронавирусом, что является минимальным суточным показателем с конца апреля. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.
До этого минимальный суточный прирост новых случаев инфицирования опасным вирусом в столице был зафиксирован 29 апреля и составил 2220.
В Московской области за сутки было выявлено 862 заболевших, в Санкт-Петербурге - 384.
Всего сейчас в нашей стране официально подтверждено 344 481 случаев заражения коронавирусом, 113 299 человек медикам удалось вылечить, 3 541 пациентов скончались.