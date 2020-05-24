Слезоточивый газ и толпы людей: в Гонконге снова вспыхнули протесты
Протестующие забросали стражей порядка бутылками и разным мусором.
© Видео: rachel_cheung1, Twitter © Фото: rachel_cheung1, Twitter
В Гонконге проходят массовые акции протеста. В мероприятии участвуют несколько тысяч человек.
По сообщениям местных СМИ, для разгона протестующих против рассмотрения законопроекта о нацбезопасности полиция применила слезоточивый газ для. Эти данные также подтверждают кадры, размещенные очевидцами в социальных сетях.
На записи видно, как стражи порядка пытаются остановить движущуюся по улицам толпу. В полицейских летят бутылки и разный мусор. Правоохранители применили газ, но он не возымел сильного эффекта.
О количестве пострадавших в результате протестов пока информации нет.