Слезоточивый газ и толпы людей: в Гонконге снова вспыхнули протесты

В Гонконге проходят массовые акции протеста. В мероприятии участвуют несколько тысяч человек.

По сообщениям местных СМИ, для разгона протестующих против рассмотрения законопроекта о нацбезопасности полиция применила слезоточивый газ для. Эти данные также подтверждают кадры, размещенные очевидцами в социальных сетях.

На записи видно, как стражи порядка пытаются остановить движущуюся по улицам толпу. В полицейских летят бутылки и разный мусор. Правоохранители применили газ, но он не возымел сильного эффекта.

О количестве пострадавших в результате протестов пока информации нет.