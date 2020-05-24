В Турции заявили о переговорах с Россией на тему туризма

Турецкие власти ведут переговоры с Россией на тему туризма. К многостороннему диалогу подключены еще несколько государств - жители которых составляют основной объем приезжающих в Турцию иностранных гостей. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы провели четырехсторонние переговоры с Германией, Францией и Великобританией по туризму. Мы дважды общались с министром иностранных дел Лавровым. Мы знаем, что российские туристы хотят приехать в нашу страну», - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу Dim TV.

Министр отметил, что туризм имеет важное значение для экономики Турции. По его прогнозам, этот сезон страна должна пройти с минимальными потерями. Однако, ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС предположил, что в 2020 году туристический поток из России может сократиться на 40% из-за пандемии коронавирусной инфекции и принятых в этой связи ограничительных мер.

В самой Турции ситуация с COVID-19 далека от идеальной. В стране более 155 тысяч инфицированных, 4 308 человек скончались, излечить удалось более 117 тысяч пациентов.