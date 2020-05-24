Следователи выясняют происхождение нефтяной пленки в Москва-реке

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможные причины загрязнения акватории Москвы-реки в районе Красногорска. Более 500 метров берега оказались в эмульсионной пленке, предположительно от нефтепродуктов. Проверкой занялись представители межрегионального следственного управления СК на транспорте.



«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту загрязнения акватории Москвы-реки в районе г. Красногорска Московской области», - говорится в заявлении ведомства на его официальном сайте.

На месте происшествия уже побывали сотрудники МЧС, которые локализовали участок реки и приступили к очистке побережья и поверхности воды от радужной пленки. После проведения всех проверочных мероприятий по данному факту будет принято правовое решение, отметили в Следственном комитете.