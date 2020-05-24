Число инфицированных COVID-19 преодолело отметку в пять миллионов человек

На планете количество инфицированных коронавирусом преодолело отметку в 5 миллионов. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, на планете зафиксировано 5 103 006 случаев заражения COVID-19.

За день во всем мире зарегистрированы 109 536 новых пациентов с коронавирусом, скончались за последние 24 часа - 5 663 человека. Общее число летальных исходов от коронавируса, по данным ВОЗ, составляет 333 401 человек.

Больше всего случаев заражения за все время пандемии зафиксировано в Северной и Южной Америке – 2 282 488. На втором месте стоит Европа, где выявлено 1 987 657 человек с коронавирусом. Третье место по числу зарегистрированных зараженных занимают страны Восточного Средиземноморья, где у 402 919 человек обнаружен COVID-19.

В среду, 20 мая, в ВОЗ заявили о рекордном числе случаев заражения COVID-19. Тогда за сутки было выявлено около 106 тысяч новых заражений, что стало самым большим числом за сутки с начала пандемии.