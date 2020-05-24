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Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

Тамара Астапенкова
00:25 24.05.2020
Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что на данный момент в стране пациентов с симптомами около 70 тысяч.
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
© Фото: pixabay

Врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников расшифровал статистику по COVID-19 в России.

В своем паблике он сообщил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано около 335 тысяч инфицированных, но на самом деле – это не так, поскольку около 200 тысяч россиян с коронавирусом на данный момент уже не инфицированы и не больны.

Такие данные врач пояснил тем, что болезнь протекает от 7 до 14 дней, следовательно «инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», написал Мясников.

Официальный представитель оперштаба сообщил, что за прошедшие 14 дней было зарегистрировано около 130 новых случаев инфицирования.

«Реально и того меньше, я брал за две недели, половина “скидывает” вирус за неделю», - пояснил Мясников.

Он уточнил, что еще половина людей с коронавирусом являются бессимптомными носителями, следовательно «пациентов с симптомами на данный момент около 70 тысяч».

По последним данным, в России зарегистрированы 335 882 случая заражения коронавирусом. За весь период распространения COVID-19 скончались 3 388 пациентов, выписались из больниц 107 936 человек.

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