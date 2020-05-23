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Первый среди лучших: в США оценили роль Т-34 в мировом танкостроении

Анна Касаткина
08:56 23.05.2020
Все перспективные машины создаются по формуле «скорость - наклонная броня - мощная пушка», которую впервые воплотил Т-34.
Первый среди лучших: в США оценили роль Т-34 в мировом танкостроении
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Советский танк Т-34, застигший врасплох нацистов во время Второй мировой войны, спустя 80 лет продолжает оказывать влияние на танкостроение по всему миру. Таким мнением поделился американский журналист Дэвид Хэмблинг.

Двадцатишеститонный средний танк Т-34 стал открытием для своего времени: он объединил в себе быструю скорость, хорошую защиту и большую огневую мощь. Инновационный дизайн в виде наклонных поверхностей увеличивал вероятность отскока снарядов, кроме того, для танка был разработан новый, сочетающий твердость и пластичность, вид стали.

«Один из экипажей сообщил, что совершил 23 выстрела 37-миллиметровыми снарядами, но ему удалось лишь заклинить башню советского танка», - приводит Хэмблинг воспоминания немецкого офицера в статье для Popular Mechanics.

Танк получил 85-мм пушку, выстреливающую шестикилограммовым бронебойным снарядом на расстояние 900 метров, 500-сильный двигатель, позволяющий развивать скорость до 55 км/ч. В Германии в свое время Т-34 называли «лучшим танком в мире».

Спустя 80 лет танкостроение не продвинулось далеко вперед, отмечает журналист. Все перспективные бронемашины создаются по формуле «скорость - наклонная броня - мощная пушка», впервые воплощенной Т-34.

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