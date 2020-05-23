СМИ: все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Союзники по НАТО на срочном совещании послов альянса призвали США не выходить из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом со ссылкой на источник сообщило греческое агентство АМНА.
«Послы стран-членов НАТО встретились в срочном порядке по этому вопросу… и, по словам дипломатического источника, "все союзники призвали Соединенные Штаты остаться стороной соглашения"», - сообщает издание.
Помимо этого, пересмотреть позицию Вашингтон призвала Германия и вместе с девятью другими странами подписала заявление о важности соглашения. По мнению союзников, ДОН является ключевым фактором «в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе».
Подчеркивается, что страны продолжат выполнять этот договор.
Президент США Дональд Трамп 22 мая объявил о выходе государства из соглашения. Причиной этого указываются якобы имеющие место нарушения договора со стороны России.