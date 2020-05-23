Видно за километры: кадры подрыва авиационных бомб в Крыму

Девять найденных в районе Севастополя авиационных бомб подорвали на полигоне МЧС в Крыму. Взрыв был виден за несколько километров.

Для бомб подготовили специальный саркофаг - семиметровую воронку. Перед подрывом снаряды дополнительно присыпали слоем грунта, чтобы осколки не разлетелись. После детонации от бомб остались только обезвреженные фрагменты.

На территорию полигона свозят опасные предметы со всего полуострова. С начала года саперы МЧС и Черноморского флота провели уже свыше 400 управляемых подрывов.