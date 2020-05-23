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Тайны глубин: момент погружения российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины показали на видео

Анна Касаткина
07:04 23.05.2020
Аппарат выполнил картографирование, фото- и видеосъемку, а также доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский автономный необитаемый аппарат «Витязь» вернулся во Владивосток после испытания на дне Марианской впадины. Кадры погружения впервые публикует «Звезда».

Спасательный буксир «Фотий Крылов», на борту которого этот аппарат пришел во Владивосток 22 мая, расположился на станции Тихоокеанского флота на на 33 причале.

Продолжительность миссии во впадине без учета времени погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. Датчики зафиксировали глубину в 10 028 метров. Аппарат выполнил картографирование, фото- и видеосъемку, а также доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы.

В Фонде перспективных исследований рассказали, что «Витязь» принципиально отличается от японского Kaiko и американского Nereus, которые ранее исследовали этот район.

«Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи», - сказали в ФПИ.

Марианская впадина - узкая ложбина на дне Тихого океана, самая глубокая из известных на Земле. В нижней точке ее глубина составляет 10 994 метра.

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