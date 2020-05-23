Бойня на пруду: на Украине раскрыли детали массового убийства рыбаков

На Украине раскрыты подробности кровавой бойни, которая произошла в ночь с четверга на пятницу, 22 мая. На берегу частного пруда в лесу в Житомирской области были убиты семь мужчин, которые приехали большой компанией половить рыбу к 58-летнему хозяину пруда.

По информации замглавы МВД Антона Геращенко, трагедия произошла в результате чрезмерного употребления алкоголя. Компания из 8 человек и владелец водоема отдыхали, распивали спиртные напитки. Затем шестеро ушли спать, а между остальными произошел конфликт.

«Около часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек», - написал Геращенко.

Однако, украинские СМИ выдвигают другую версию произошедшего. По версии «Страна.ua», конфликт между двумя гостями и арендатором пруда разгорелся по другой причине. Оказывается, в тот же день, когда компания приехала порыбачить, был задержан за взятку начальник местного райотдела полиции. Он, в свою очередь, вымогал у владельца пруда деньги и рыбу, за аренду водоема.

© Антон Геращенко facebook

Издание предполагает, что гости обвинили хозяина пруда в «подставе» полицейского и начали ему угрожать. Один из гостей схватился за нож, владелец – за ружье. Услышав выстрелы проснулись и остальные, взяли в руки привезенное оружие, но арендатор пруда успел застрелить еще пятерых. Одного из гостей он якобы отпустил, а сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

© Антон Геращенко facebook

Следователи возбудили дело по статье «Умышленное убийство». Задержанному мужчине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока.