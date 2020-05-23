Эксперты назвали эффективные методы обезопасить от мошенников деньги на карте
Ежегодно сотни тысяч россиян попадаются на уловки мошенников, которые обогащаются за чужой счет. Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, как быть, если злоумышленникам удалось втереться в доверие и обмануть очередную жертву.
Самый распространенный метод - звонок от имени сотрудника банка. Человек на другом конце провода уверяет своего собеседника в том, что средства в опасности и просит срочно перевести их на резервный счет. Опомниться жертве не дают, речь мошенника изобилует техническими и специальными терминами, что производит дополнительное впечатление, отмечает Лазарева.
«Если клиент банка подозревает, что стал жертвой мошенников, необходимо одновременно и незамедлительно обращаться в МВД - территориальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и в банки - свой, где открыт счет, и банк, куда переведены денежные средства», - рассказала Лазарева в интервью РИА Новости.
После подобного обращения служба безопасности банка блокирует счет и есть призрачная надежда вернуть свои деньги. Если средства уже обналичены, то предстоит долгое расследование и судебное разбирательство.
«Судебная практика по этому вопросу достаточно показательна, не в пользу пострадавших, и в каждой ситуации свои особенности. Однако, в случае если по возбужденному уголовному делу все-таки будет движение, то надежда на возврат денежных средств небольшая, но есть», - отметила эксперт.
Лучший способ избежать обмана - цифровая гигиена и соблюдение элементарных правил пользования банковской картой. Пожилых родственников-держателей карт тоже следует проинструктировать на случай неожиданных звонков, советуют эксперты.