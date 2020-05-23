Власти Пакистана сообщили о 97 погибших при крушении самолета возле Карачи

При крушении пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» погибли 97 человек. Информацию опубликовал Департамент здравоохранения провинции Синд в Twitter.

«Всего на борту находились 99 человек, погибли – 97, выжили – двое. На данный момент опознаны тела 19 человек», - говорится в сообщении.

О крушении пассажирского самолета недалеко от аэропорта Джинна в городе Карачи стало известно в пятницу, 22 мая. Сообщалось, что воздушное судно упало на жилые дома.

Судно совершало внутренний рейс, Airbus 320 следовал из Лахора. Он должен был приземлиться в аэропорту всего на одну минуту позднее своего крушения. По информации авиакомпании, на борту находились 8 членов экипажа и 91 пассажир. Есть люди, пострадавшие на земле, жившие в домах, на которые упал лайнер.