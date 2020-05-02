Обнаружена неожиданная опасность медицинских масок

Медицинские маски, ношение которых в общественных местах рекомендовано, а где-то даже обязательно, могут неожиданным образом навредить здоровью.

Само средство защиты при правильном использовании совершенно безопасно для человека, но когда ее срок эксплуатации завершается, наступают потенциальные проблемы. Маска, помещенная в простой пакет для мусора, становится рассадником инфекции.

Об этом сообщил в интервью радио Sputnik исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

«Распад инфекции в домашних условиях происходит до семи дней, а на улице это происходит за 24 часа», - рассказал он.

Он предложил способ преодоления трудностей, связанных с утилизацией средств защиты, которые стали особенно актуальны сегодня.

Во-первых, следует отменить ручную переработку «вторички», так как люди, задействованные в ней, подвергаются большой опасности.

Согласно его плану, медотходы класса «Б» следует определить в отельную цепочку вывоза и обеспечить ее специальными контейнерами для масок, перчаток и тому подобного в городах. Собранный мусор же необходимо не направлять на склад, а уничтожать полностью.