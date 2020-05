Ученые обнаружили пугающую особенность тканей легких умерших от COVID-19

Американский профессор Стивен Ментцер и группа международных исследователей обнаружили особенность в легочной ткани пациентов с коронавирусом, которая может объяснить большинство смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Результаты научных изысканий опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Ученые сравнили образцы тканей, полученных при вскрытии семи пациентов с COVID-19, с образцами биоматериалов семи людей, скончавшихся от острого респираторного дистресс-синдрома, наблюдаемого при гриппе.

Выяснилось, что и новый вид коронавируса, и грипп, принадлежат к одной и той же категории вирусов, которые поражают дыхательные пути. Были установлены, как одинаковые поражающие признаки, так и существенные особенности в образцах тканей легких умерших от COVID-19. В биоматериалах обнаружили признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний, что может объяснить нарушение свертываемости крови у пациентов с коронавирусом.

Исследователи считают, что поврежденные кровеносные сосуды могут быть причиной и других проблем, которые наблюдаются у инфицированных коронавирусом. Это и инсульты, и синдром Кавасаки у детей, которые никак не связаны напрямую с вирусом.

Ранее в Школе системной биологии университета Джорджа Мейсона отметили, что у многих молодых людей, зараженных коронавирусом, основным симптомом проявления инфекции является инсульт. Ученые отметили, что при COVID-19 происходит гиперкоагуляция - повышение свертываемости крови.