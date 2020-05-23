В Сирии восстанавливают топливную инфраструктуру вдоль важнейшей трассы M5

В Сирии возобновляется производство оборудования для автозаправочных станций. В стране, где до войны добывали миллионы тонн нефти, это важный сектор экономики.

В цехах стоят металлические шкафы наливных колонок, дозаторы, датчики, насосы, электронные компоненты - на сбор каждой уходит всего несколько часов. Производственная площадка небольшая, но даже здесь работу нашли десятки беженцев, вернувшихся в Алеппо, рассказывает директор предприятия Мухаммед Таттан.

«Нашей компании уже больше ста лет, и она уникальная для Сирии. Наше оборудование лучшее на всем Ближнем Востоке. Даже во время войны мы не останавливали работу, собирали колонки под минометными обстрелами. Когда освободили дорогу М5 у нас стало много работы. Как вы знаете, многие заправки разграблены и разрушены», - объясняет Муххамед Таттан.

Заказов действительно много, ведь на сотни километров стратегически важной магистрали М5, которая связывает Дамаск и Алеппо, заправок по пальцам пересчитать. Трассу освободили всего несколько месяцев назад и грузоперевозки по ней увеличиваются с каждым днем.

Вместе с заправками вдоль транспортной артерии, как и раньше появятся придорожные кафе и небольшие гостиницы. Даже в самом Алеппо владельцы автозаправок отмечают, что спрос на топливо вырос, это говорит о повышении экономической активности. Развивается внутренний товарооборот.

«Много людей приезжают к нам заправлять свои автомобили и с каждым днем их все больше. Скажу так, если бы не было карантина, сейчас бы тут стояла очередь из автомобилей», - предполагает владелец одной из АЗС Махмуд Швехнен.

Заправка Махмуда Швехнена была захвачена боевиками. Он открыл ее за три дня до начала боевых действий, но был вынужден покинуть город. Когда вернулся, то глазам не поверил, бензоколонку разграбили и сожгли. Сейчас здесь новый заправочный комплекс. Махмуду пришлось приложить немало усилий и вложить большие средства, чтобы открыть свое дело снова.

«Во время войны мы, конечно, не могли работать. А когда эти территории освободили мы вернулись сюда и увидели, что все наше оборудование украдено. Только недавно мы смогли отремонтировать все и открылись. И вот уже нас появились первые довольные клиенты», - с гордость говорит мужчина.

Уже через несколько дней, по окончанию месяца Рамадан, в Сирии планируют ослабить карантинные меры. Теперь, как и раньше, упростят режим перемещения автотранспорта между провинциями. Такой комплексный подход стимулирует и выпуск оборудования для автозаправок, их восстановление и работу, что по мнению сирийских властей отчасти должно повлиять на оживление экономики страны.