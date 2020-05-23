В Китае впервые с начала эпидемии не выявили ни одного больного COVID-19

Власти Китая сообщили, что впервые, начиная с января, на материковой части страны за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, также не зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, на данный момент в больницах проходят лечение 79 пациентов, из которых трое выписаны. Сообщается, что на материковой части Китая выздоровели 94,3% инфицированных. В регионах страны число заразившихся не превышает 30 человек. Наибольшее число зарегистрированных людей с коронавирусом наблюдается в провинции Цзилинь, где лечатся 24 человека.

За все время распространения инфекции, начиная с конца декабря 2019 года, в Китае зарегистрировано 82 971 случай заражения COVID-19. Выздоровели 78 258 человек, скончались 4 634 пациента с коронавирусом. С 15 апреля в стране не зафиксировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции.

Во всем мире более 5 миллионов человек заразились новым видом коронавируса. Китай сейчас стоит на 13 месте в списке стран, лидирующих по числу зараженных. Больше всего инфицированных выявлено в США, там 1 577 147 человек имеют положительные тесты на коронавирус. На втором месте Россия с 317 554 случаями выявленных заражений, на третьем – Бразилия, в которой у 310 087 человек обнаружили коронавирус.