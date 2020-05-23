В «Роскосмосе» назвали дату пуска модуля «Наука» к МКС

Российский модуль «Наука» будет готов к запуску на Международную космическую станцию (МКС) ко второму кварталу 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса»

«Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску, однако график пуска сейчас находится в процессе утверждения», - цитирует РИА Новости заявление представителя корпорации.

В начале апреля стало известно о том, что запуск российского модуля был отложен из-за выявленных замечаний и сокращения количества сотрудников на местах из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время модуль готовят к испытаниям в специальной вакуумной камере, после чего его отправят на космодром Байконур.

Российский модуль «Наука» начали строить в 1995 году. Изначально он проектировался как наземный дублер первого модуля МКС «Заря», однако, в 2004 году было решено использовать «Науку» в качестве полноценного летного модуля орбитальной станции. Запуск модуля регулярно откладывается с 2007 года.