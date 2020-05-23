Ученые назвали важный продукт для профилактики болезней сердца

Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот Омега-3, которых особенно много содержится в рыбе, позволяет существенно сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В этом уверены ученые из Университета Ровира и Вирхилий в Испании.

Авторы исследования провели тестирование на добровольцах. Всего в научном эксперименте приняли участие 26 тысяч женщин со средним возрастом 53 года. У них взяли кровь на анализ липопротеинов - белков, в состав которых могут входить холестерин и триглицерин.

Научно доказано, что холестерин в больших количествах может вызывать осложнения в работе сердечной мышцы и является одним из причин проявлений атеросклероза и других болезней кардиологического профиля, пишет портал Journal of the American Heart Association.

Среди участниц научного эксперимента провели опрос и выяснили, кто из женщин употребляет рыбу или пищевые добавки с Омега-3 и как часто. Выяснилось, что у тех, чей стол богат морепродуктами содержание «плохого» холестерина в крови ниже, как и риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.